TÜM HAYATIN HAREKET ETMESİ GEREKİYOR
Bunu zihinsel, ruhsal ve fiziksel düzeyde kastediyor.
Hepimiz, McGarey'nin "meyve suyu" dediği şeye - yaşam enerjisi, doyum ve neşe sahibiz ve bu olmak istediğiniz yere ve nasıl hissetmek istediğinize yönlendirilmelidir, diyor.
Bu enerjinin hareket etmesi gerekir, ancak McGarey'nin boşanırken kendini sıkışmış hissettiği gibi, insanların ara sıra takılıp kalması doğaldır. Bu olduğunda, hayatın olması gerektiği veya olabileceği şekilde akmadığını belirtiyor.
McGarey, "Kolunda bir kesik olması ve yara izini koparmak gibi bir şey. Kabuğu kazdığınız sürece canınız yanıyor,” diyor.
“Enerjinizi sizi mutsuz eden, rahatsız eden veya olmak istemediğiniz bir yerde tutan bir şeye harcıyorsanız, dışarıda ne olduğunu aramaya başlayın… dünya etrafınızda ve harikalarla dolu, inanılmaz şeyler."
Sıkıştığınızın farkına varın ve çıkış yolunu arayın. Onu bulacaksınız, ancak yalnızca aramaya başladığınızda, diyor. Işığı, sevgiyi ve umudu arayın.
Fiziksel düzeyde de takılıp kalmamak önemlidir, bu nedenle McGarey her gün yürür. Yürüteç yardımıyla başardığı günlük 3.800 adım hedefine kadar çalıştı.