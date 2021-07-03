Başkent Roma'nın önemli meydanlarından Popolo'da kurulan taraftar alanında toplanan binlerce İtalyan, Belçika-İtalya maçını dev ekrandan takip etti.İtalyan taraftarlar, 31. dakikada Barella ve 44. dakikada Insigne'nin attığı gollerle büyük sevinç yaşadı.

İlk yarı bitmeden Belçika'nın Lukaku ile 45 2. dakikada skoru 2-1'e getirmesi, İtalyanların 2. gol sevincinin çok sürmemesine yol açtı.

Müsabakanın ikinci yarısında iki takımın karşılıklı pozisyonları taraftarlar arasında heyecan yaratırken, maçın bitiş düdüğüyle Popolo Meydanı'ndaki coşku doruk noktasına ulaştı.

İtalya Milli Takımı'nın, Belçika'yı 2-1 yenerek şampiyonada yarı finale çıkması taraftarlarca kutlandı.