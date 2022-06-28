Anderson Talisca geceye damga vurdu! Al Nassr forması giyen ve adı transferde Galatasaray'la anılan Brezilyalı yıldız, kulübünün Al Fatih'le oynadığı maçta takımını 10 kişi bıraktı.

58. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Talisca skor üretemedi ve penaltıyı kaçırdı. Bu olaydan yaklaşık 15 dakika sonra bu kez kırmızı kart gören Talisca oyundan atıldı.

Al Nassr'dan ayrılmak istediği belirtilen Brezilyalı yıldızın penaltı kaçırdıktan sonra kırmızı kart görmesi bu iddiaları doğruluyor yorumları yapıldı.

Suudi Arabistan ekibinden yılda 6 milyon Euro civarında bir para kazanan Talisca için Galatasaray'ın Al Nassr'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifi sunduğu iddia edilmişti.