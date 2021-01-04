Talih kuşunun talihsizlikleri

Koronavirüsün damga vurduğu 2020 yılını geride bıraktığımız yeni yılın ilk günlerinde en çok tartışılan konulardan biri de Milli Piyango oldu.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Şanslı numaraya ait 4 çeyrek biletten ise sadece biri satıldı. Manisa Akhisar'da satılan çeyrek bileti alan şanslı vatandaş 25 milyon liralık ikramiyenin sahibi olurken, satılamayan 3 çeyrek biletin 75 milyon liralık ikramiyesi de Varlık Fonu'na kaldı.

ÖZKÖK YAZI DİZİYLE 'GÜVEN' AŞILAMIŞTI

14 Aralık 2020'de çekiliş öncesinde Demirören Grubu medya kuruluşu Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök, Demirören'in ortak olduğu Milli Piyango'nun özel işletmecisi olan şirket Sisal’ın CEO’su Selim Ergün ile gerçekleştirdiği röportaj dizisinde şu ifadeleri başlığa çıkarmıştı: "Milli Piyango'da ikramiye çıkma olasılığı düştü mü?"

İşte o röportajda Selim Ergün hem kazanma ihtimalinin artığına hem de ikramiye talihlisini bulana kadar çekilişin yapılacağına işaret etmişti. Ergün'ün Özkök röportajında şu ifadeleri yer almıştı: “Satılan bilete ikramiye çıkana kadar çekiliş devam ediyor, geçmişten gelen bu geleneği aynen devam ettiriyoruz.”

Hoş dediği gibi de oldu. Büyük ikramiyenin bir kazananı oldu ancak kimsenin aklına gelmeyecek şey belki de ilk kez normalde kapış kapış satılan çeyreklik biletlerin elde kalmış olmasıydı. Böyle olunca da büyük ikramiyeyi sadece 4 çeyrek biletten biri kazanabildi. Evet büyük ikramiyenin bir kazananı oldu ancak rekor olarak lanse edilen 100 milyon liralık ikramiyenin bir anlamı kalmadı. Yılbaşının talihlisi bir anlamda 75 milyon liralık ikramiyenin kaldığı Varlık Fonu oldu. Diğer yandan Sisal'in rekor taleple karşı karşıyayız açıklamalarına rağmen ikramiyenin isabet ettiği ve en çok satılan çeyrek biletlerin nasıl ortada kaldığı sorusu da hayli dikkat çekti. Diğer yandan 2019 yılında toplam 54 milyon adet Milli Piyango bileti basılmıştı. Bu biletlerin yüzde 68'i yani 37 milyon adeti ise sadece yılbaşı bileti olarak piyasaya çıkmıştı. 2020'de yılbaşı için kaç adet bilet basıldığı ise henüz açıklanmadı.

'SMA' PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEME GELDİ

Dün ise Varlık Fonu'na devredilecek 75 milyon liralık tutar ayrı bir tartışmayla gündeme geldi.

SMA hastası çocuklar, sosyal medyanın gündemine ortak bir mesajla oturdu. Siyasi parti liderleri, sanatçılar "Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL SMA hastası çocuklar için kullanılsın" mesajını paylaştı.

Mesajların ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut tüm hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Tüm bu yaşananlardan sonra Milli Piyango'nun geçmiş yıllardaki talihsizlikleri de merak konusu oldu.

28 GÜN KALA BİLETİ ALDIĞINI FARK ETTİ

Onlardan biri geçtiğimiz yıl Aralık ayında yaşandı. 31 Aralık 2019'da gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde çeyrek bilete isabet eden 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerden sonuncusu zaman aşımı süresinin dolmasına 28 gün kala ortaya çıktı.

İzmir'de yaşayan talihli, genel müdürlüğe başvurarak, 20 milyon liralık ikramiyesini talep etti.

Talihli, yılbaşı çekilişi için bilet satın aldığını unuttuğunu belirterek, "İş yerimin kira kontratı yılbaşında dolacak. Bu nedenle eski kira sözleşmemi ararken, sözleşmenin yer aldığı dosyada bileti tesadüfen gördüm. Bilet aldığım tamamen aklımdan çıkmış" şeklinde konuştu.

70 MİLYON TL'LİK İKRAMİYE ZAMAN AŞIMINA UĞRADI

2018 yılında ise Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı çekilişinin 70 milyon liralık büyük ikramiyesi, talihlinin ortaya çıkmaması üzerine zaman aşımına uğradı. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul-Kadıköy olarak açıklanmıştı.

Bu süreçte Milli Piyango İdaresi, internet sitesine sayaç koyup 70 milyon liralık biletin kalan zaman aşımı süresini göstermişti.

Bu dönemde ayrıca bazı şahıslar yargıya giderek talihlinin kendileri olduğunu ancak bileti kaybettikleri iddiasında da bulunmuştu.