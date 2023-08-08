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        Haberler Dünya Taliban yönetimi, Pakistan'dan güvenlik önlemlerini artırmasını istedi

        Taliban yönetimi, Pakistan'dan güvenlik önlemlerini artırmasını istedi

        Taliban, Pakistan'da son dönemde artan terör saldırıları nedeniyle İslamabad yönetiminin güvenlik önlemlerini artırması gerektiğini savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 23:23
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        Taliban'dan Pakistan'a 'Güvenliği artırın' çağrısı
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        Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Taliban yönetiminin "Afganistan topraklarının komşu ülkeler başta olmak üzere hiçbir ülkeye karşı tehdit oluşturmasına izin vermeyeceklerine" yönelik söylemini yineledi.

        Pakistanlı yetkililerin Taliban yönetimine yönelik iddialarını reddettiklerini vurgulayan Mücahid, komşu ülkelerde güvenlik sorunu istemediklerini ancak buralarda güvenliği sağlamaya yönelik "başarısızlıktan" kendilerinin sorumlu olmadığını ifade etti.

        Mücahid, "Pakistan, kendi güvenlik durumunu dikkatli şekilde yönetmelidir. Çözüm arayışları kendi evlerinin içinde olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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        Son bir yılda ülke genelinde yaptıkları operasyonlarda Afganistan'da bombalı saldırılara katılan Pakistan asıllı terör örgütü DEAŞ mensubu 18 kişinin öldürüldüğünü, onlarcasının da yakalandığını belirten Mücahid, "Afganistan hükümeti, Pakistan'ı suçlamak yerine emniyet tedbirlerini kuvvetlendirdi ve Elhamdulillah sonuçlarını da görüyoruz." ifadesini kullandı.

        Bu bölgede meydana gelen terör saldırılarını "büyük bir komplo" olarak nitelendiren Mücahid, saldırılara yönelik ortak çözüm arayışında olunması gerektiğini savundu.

        PAKİSTAN'DAN TALİBAN'A UYARI

        Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

        Son haftalarda Pakistan'da artan terör saldırıları, Afganistan ile Pakistan arasında yeniden tansiyonun yükselmesine neden oldu.

        İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif başta olmak üzere Pakistanlı yetkililer, Taliban geçici hükümetine yaptıkları çağrılarda, Pakistan'da meydana gelen terör saldırılarında Afgan vatandaşlarının yer aldığını belirterek, Afganistan topraklarının sınır ötesi terör için kullanılmasının durdurulmasını istemişlerdi.

        Pakistan ordusu ve devlet adamları, TTP'nin Afganistan'da güvenli sığınaklara ve hareket özgürlüğüne sahip olması ve Doha Anlaşması'na uymaması nedeniyle Taliban geçici yönetimine karşı peş peşe açıklamalarda bulunmuştu.

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        #Taliban
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