Taliban yasakladı: Kadın spikerler yüzlerini örttü

Reuters / HABERTURK.COM

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban yetkililerinin kararının ardından tüm kadın spikerlerin yüzlerini örterek yayın yapmaya başladı. Taliban'ın kararı insan hakları aktivistleri tarafından kınandı.

Taliban'ın perşembe günü yaptığı açıklamanın ardından bazı kadın spikerler yasağa uymaya başlamıştı. Ancak pazar günü itibariyle çok sayıda kadın sunucu, yayın sırasında yüzünü örttü.

Bilgi ve Kültür Bakanlığı kararın "nihai ve pazarlık konusu olmadığını" açıklamıştı.

ERKEK SUNUCULAR DA DESTEK OLDU

TOLOnews sunucusu Sonia Niazi, "Bu sadece bize dayatılan, bizi maske takmaya zorlayan sorun yaratabilecek bir dış kültür" dedi. Erkek spikerlerin de kadın arkadaşlarına destek olmak için maskeyle yayın yaptığı görüldü.

Yerel bir medya yetkilisi, emri uygulamak zorunda kaldığını ve kendisine bunun tartışmaya açık olmadığının söylendiğini aktardı.

Ağustos ayında tekrar iktidarı ele geçiren Taliban, başlangıçta kısıtlamalarını biraz yumuşatmış ve kadınlar için kıyafet yönetmeliği ilan etmiş gibi görünüyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Taliban, kadınlara burka giyme zorunluluğu getirdi.

Ayrıca Taliban yönetiminde, kızların altıncı sınıftan sonra okula gitmelerini yasaklandı, Taliban yetkilileri daha önce her yaştan kız çocuğuna eğitim verileceği yönündeki sözlerini geri aldı.