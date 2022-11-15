Taliban lideri, Şeriat kanunlarının uygulanmasını emretti

Taliban lideri Haybetullah Ahundzade’nin, Afgan yargıçlara, Şeriat kanunlarını tamamen uygulama emri verdiği bildirildi.
Emir hakkında bilgi veren Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid, soygun, adam kaçırma ve isyana teşvik gibi suçların, grubun Şeriat kanunu yorumuna göre cezalandırılması gerektiğini söyledi.
1990'larda iktidardayken Taliban, halka açık infazları da içeren bu tür cezalandırmalardan dolayı uluslararası toplum tarafından kınanıyordu.
Grup, geçen yıl yeniden iktidara geldiklerinde daha ılımlı bir yönetim tarzı benimseme sözü vermişti.
Ancak o zamandan beri Taliban, hak ve özgürlükleri sürekli olarak kısıtladı. Özellikle kadınlar bu durumdan ciddi şekilde etkilendi.
Taliban'ın sözcüsü Zebihullah Mücahid, Pazar günü geç saatlerde Twitter'da bu "zorunlu" emrin Molla Ahundzade’nin bir grup yargıçla görüşmesinden sonra geldiğini söyledi.
Mücahid’in aktardığına göre Taliban’ın lideri yargıçlara, "Hırsızların, adam kaçıranların ve fitnecilerin dosyalarını dikkatlice inceleyin" dedi.
Taliban, kesin olarak suçları ve cezaları tanımlamadı, ancak Afganistan'daki bir dini lider BBC'ye Şeriat yasalarına göre cezaların uzuv kesme, kamusal alanda kırbaçlama ve taşlamayı içerebileceğini söyledi.
Emir, Taliban'ın hak ve özgürlükler konusunda gittikçe daha sert bir çizgi benimsediğinin en son kanıtı.
Parklara, hamamlara ve spor salonlarına giriş, halihazırda haremlik selamlık olarak ayrılmıştı. Taliban, kurallara uyulmadığını iddia ediyor.
2021 yazında Taliban'ın güç kazanmasıyla, 20 yıllık savaşın ardından yabancı birliklerin ülkeden çekilmesinden bu yana Afganistan genelinde çatışmalar azaldı.
Ancak grup; özellikle muhalifler, kadınlar ve gazetecilerin insan haklarını ihlâl ettiklerine dair çok sayıda suçlamayla karşı karşıya kaldı.
Taliban, 1996-2001 yılları arasında iktidardayken olduğu gibi kadınlara yönelik acımasız bir baskı ortamı olmayacağına söz vermişti, ancak nüfusun yarısı ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya.
Kadınların, bir erkek refakatçi olmadan uzun mesafeli yolculuklara çıkmaları yasaklandı. Taliban'ın izin vereceğine dair söz vermesine rağmen, genç kızlar ülkenin büyük çoğunluğunda hâlâ okula dönmedi.
Bazı kadınlar hâlâ sağlık ve eğitim gibi sektörlerde çalışırken, çoğuna Taliban iktidara geldikten sonra işe gitmemeleri söylendi.
Mayıs ayında kadınlara halka açık yerlerde peçe takmaları emredildi. Çok sayıda kadın erkeklerle eşit haklar talep ettikleri için dövüldü.
Uluslararası toplum, Taliban'ın güvenlik, yönetim ve insan hakları konularında vaatlerini yerine getirmesini beklerken, Afganistan'ın ABD’de bulunan milyarlarca dolarlık varlığı dondurulmuş durumda.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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