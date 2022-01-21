HABERTURK.COM

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Taliban yetkilisi olduklarını iddia 10 silahlı adam bir grup kadını tutukladı.

Associated Press'in bir tanıktan edindiği bilgilere göre, Taliban istihbarat yetkilileri olduklarını iddia eden 10 silahlı adam, kadın hakları aktivistinin kapısını kırarak dört kız kardeşi tutukladı.

Tamana Zaryabi Paryani, hafta sonu zorunlu başörtüsüne karşı gösteri yapan kadınlar arasındaydı.

"YARDIM EDİN"

Tutuklama, Paryani'nin dairesinde yardım çığlıkları attığı videoyu paylaşmasından saatler sonra geldi.

Paryani videoda nefes nefese kalmış bir halde "Yardım edin lütfen Taliban evimize geldi... Sadece kız kardeşlerim evde" diye bağırıyor.

Taliban, Ağustos'ta iktidara geldiğinden beri kadınlara yönelik yaygın kısıtlamalar getirdi.