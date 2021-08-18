İddia: ABD'ye ait biyometrik tanımlama cihazları ele geçirildi

''The Intercept" internet sitesinin, ABD Birleşik Özel Operasyonlar Komutanlığı yetkilisi ile 3 eski askerî personele dayandırdığı haberine göre, bu cihazlardan bazıları, Taliban'ın geçen hafta ülke çapında yürüttüğü saldırılar sırasında örgütün eline geçti.
Retina taraması, parmak izi gibi kişiye ait karakteristik biyolojik bilgileri tanımlamayı sağlayan cihazların, koalisyon güçleri için çalışan Afganları ifşa edebileceğinden endişeleniliyor.
"Elde Taşınan Kurumlar Arası Kimlik Tanıma Donanımı (HIIDE)" adı verilen cihazların, Afgan nüfusuna ait geniş bir veri tabanına erişimi bulunuyordu.
Her ne kadar teröristleri ve direnişçileri takip etmek için üretilse de ABD ordusu söz konusu cihazları, kendisi için çalışan sivil ve askerlerin yanı sıra sıradan sivilleri teşhis etmek için de kullanıyordu.
Eski bir sözleşmeli askeri personel, konuya ilişkin "İntihar yeleklerine, silahlara el koymak ve istihbarat edinmek için her gün yerli halktan binlerce kişiye kimlik teşhisi yapıyorduk. HIIDE'ler koalisyon için çalışan kişileri tanımlamak için de kullanılıyordu." diye konuştu.
Eski Özel Kuvvetler yetkilisi de Taliban'ın biyometrik verileri işlemek için ilave araçlara ihtiyaç duyacağını ancak bunu Pakistan gibi kendisini destekleyen ülkelerin gizli servislerinin yardımıyla yapabileceğine dair endişesini dile getirdi.
Cihazları üreten ABD Savunma İstihbarat Ajansı, iddialarla ilgili sorular için Savunma Bakanlığını adres gösterirken, Savunma Bakanlığı açıklama yapmaktan kaçındı.
Bu yöntemle Afgan nüfusunun ne kadarının biyometrik verilerinin kaydedildiği, bilgilerin ne kadarının Taliban'ın eline geçtiği henüz bilinmiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!