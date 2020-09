Taliban ile Afganistan heyeti arasında Doha'da süren müzakerelerin amacı kalıcı barış

AA

Abdullah AA muhabirine yaptığı açıklamada Afganistan'da son 42 yıldır devam den savaşı sonlandırmak için Taliban ile Afganistan heyeti arasında Katar'ın başkenti Doha'da müzakerelerin devam ettiğini anımsattı.

Bu kadar senelik bir sorunun birkaç gün içerisinde çözüme kavuşturmanın mümkün olmadığını ifade eden Abdullah, üzerinde durulması ve müzakere edilmesi gereken birçok konunun olduğunu belirtti.

Abdullah, "Taliban ile Afganistan heyeti arasında müzakereler devam ediyor, tabii ki görüş farklılıkları olduğu için bu görüşmeler uzun sürebilir." dedi.

- Amaçları kalıcı barışın sağlanması

Müzakere sürecinin zamana yayılan bir süreç olduğunu dile getiren Abdullah, müzakerelerde bazı sorunların çıkabileceğini ve bunların adım adım yine müzakere yoluyla çözülebileceğini vurguladı.

Abdullah, amaçlarının her iki tarafın anlaşmasıyla ülkede kalıcı barışın sağlanması ve Afganistan halkının gelecekte barış ve huzur içerisinde yaşaması olduğunu bildirdi.

"Bizim isteklerimizin hepsi veya Taliban'ın isteklerinin tümü kabul edilecek diye bir şey yok." diyen Abdullah, konular üzerinde durulmasının ve bir şekilde her iki tarafın da onayıyla sonuca ulaştırılmasının gerektiğinin altını çizdi.

Abdullah, "Amacımız Taliban ile müzakerelerin olumlu sonuçlanması ve bu konuda elimizden geleni yapacağız. Eğer müzakereler olumlu sonuçlanmazsa o zaman Afganistan halkı için çok kötü bir haber olur." diye konuştu.

İki taraf arasında görüş ve istek farklılarının olduğunu, tüm konuların müzakere masasına yatırılacağını dile getiren Abdullah, bu konuda heyetlerin karar alma yetkisinin bulunduğunu ifade etti.

- Taliban saldırılarının artması

Taliban militanlarının müzakerelerin başlamasıyla saldırılarını artırmasına değinen Abdullah, saldırıların artırılmasının yanlış bir şey olduğunu, müzakerelerin başlamasıyla savaş havasının da değişmesi gerektiğini söyledi.

Abdullah, şiddetin azaltılması ve hatta kalıcı ateşkesin uygulanmasını istediklerini belirtti.

Birincisi Katar'ın başkenti Doha'da başlayan Taliban ile Afganlar arası müzakerelerin bir sonraki görüşmesinin nerede ve ne zaman yapılacağının henüz bilinmediğini aktaran Abdullah, bu konunun iki taraf heyetler arasında bir anlaşma sağlanarak belirlenebileceğini kaydetti.

Abdullah, müzakerelerden herkesin kabul edeceği ve herkesin mutlu olacağı bir sonuç beklediklerini bildirdi.

- Türkiye'nin barışa desteği

Türkiye'nin Afganistan'ın dostu olduğunu hatırlatan Abdullah, şu değerlendirmelerde bulundu:

''Türkiye ile tarihi dostluk bağları Afganistan'ın bağımsızlığının alınmasıyla daha da güçlenerek devam etti, Türkiye şu anda Afganistan halkının yanında yer almaktadır ve her zaman barıştan yana olmuş ve bu konuda da her türlü desteği vermiştir, Afganistan'da barışın sağlanması konusunda her zaman Türkiye'nin tutumu bellidir. Türkiye'nin barış üzerinde büyük etkisi ve önemli rolü bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin Afganistan'a büyük yardımları olmuştur ve yardımları hala devam etmektedir, ülkenin güvenliği, yeniden imarı, insani yardımlar ve eğitim konusunda da destekleri oldu. Şu an Türkiye Maarif Vakfı Afganistan'daki okullarıyla bizim eğitimimize büyük katkı sunmaktadır, benzeri birçok alanda yapılan yardımlar bulunmaktadır. Ve bunların hepsi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış siyaseti sayesinde gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle Afganistan halkı adına çok çok teşekkür ederiz.''