Taliban, ülkeden ayrılan yönetimin dijital ayak izi peşinde

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Taliban'ın Afganistan'ı ABD destekli bir hükûmetten yönetimi hızla ele geçirmesinden bu yana, Taliban'ın ülkeden ayrılan yönetimin dijital ayak izine erişmeye çalıştığı aktarıldı.

Geçtiğimiz haftalarda, Anadolu Ajansı’nın da The Intercept internet sitesinden aktardığı haberde, Afganistan'dan ABD'nin çekilmesinin ardından ülkeyi ele geçiren Taliban'ın, Amerikan ordusuna ait biyometrik tanımlama cihazlarını ele geçirdiği gündeme getirmişti.

Benzer bir endişe, ülkeden ayrılan yetkililerin, Google hesaplarına ilişkin yaşanıyor. Google’ın çatı şirketi Alphabet, şirketin Afganistan'daki durumu izlediğini ve “ilgili hesapları güvence altına almak için geçici önlemler aldığını”söyledi.

Şirket, ülkeden ayrılan Afganistan yetkililerinin hükûmet hesaplarının kilitlendiğini tam olarak doğrulamazken eski bir hükûmet çalışanı, Reuters’a Taliban’ın ülkenin eski yönetimindeki isimlerin e-postalarına ve aynı zamanda tutulan tüm verilere erişmek istediğini söyledi.

Reuters’a konuşan ve güvenlik nedeniyle hem bakanlığın hem de kişinin ismi verilmeyen şirket çalışanı, Taliban’ın kendisinden eskiden çalıştığı bakanlığın sunucularında tutulan verilerin korunmasını istediğini aktardı. İfadelerine "Bunu yaparsam, önceki bakanlığın verilerine ve resmî iletişimlerine erişecekler" dedi.

Tüm dijital veri tabanlarına örgütün erişmesi, yönetimdeki eski görevlilerin müttefiklerle olan iletişim hattı dahil, gruplar ve yabancı hükûmetlerle yapılan yazışmaların ele geçmesi demek oluyor.

Microsoft konuya ilişkin yorum talebini reddetti.