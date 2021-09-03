Taliban'dan silahlı geçit töreni!

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 15 Ağustos'ta ele geçirmesinin ardından 31 Ağustos itibariyle ülkede yabancı güçlerin tahliyesi sona erdi.

Taliban'ın ABD ve Afgan ordusundan ne kadar askeri ekipman ele geçirdiği merak edilirken, düzenlenen askeri töreninde geriye kalan silahlar, intihar yelekleri ve bombalar sergilendi.

Afgan devlet televizyonunda üretici görüntülerin yer aldığı silahlı geçit töreninde ağır silahlar, intihar yelekleri, bomba yüklü araçlar yer aldı.

Taliban üyelerinin bir kısmı dövüş sanatları gösterileri yaparak havada tahtaları parçaladı.