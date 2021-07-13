Taliban'dan Türkiye açıklaması

Taliban, ABD güçleri Afganistan'dan ayrıldığında Türkiye'yi asker varlığını genişletmemesi konusunda uyardı.

Kararın kınandığı belirtilirken, Taliban'ın Afganistan'ın şehirlerinde savaşmak istemediği ifade edildi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin kararının Afganistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal edeceğini ve ulusal çıkarlarına ters düşeceğini belirtildi.

Türk yetkililere kararından geri dönme çağrısında bulunuldu.