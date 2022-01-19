Taliban'dan Müslüman ülkelere 'Bizi tanıyın' çağrısı

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Afganistan geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Akhund, uluslararası anlamda Taliban yönetiminin resmi olarak tanınması gerektiğini söyledi.

Molla Muhammed Hasan Akhund, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Akhund, Taliban yönetiminin resmi olarak tanınması için tüm koşulları yerine getirdiğini söyledi. "Başta Müslüman ülkeler olmak üzere tüm hükümetlere sesleniyorum, bizi tanımaya başlamalılar." dedi.

Akhund, Eylül ayında geçici hükümetin kurulmasının ardından ilk kez basın toplantısı düzenledi.

Yabancı güçler, 15 Ağustos'ta Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ı tanımakta isteksiz. ABD liderliğindeki Batılı ülkeler Afgan bankalarındaki milyarlarca dolara el koydu.