Avustralya'nın tahliye operasyonunda Kabil'de kaos

Başkent Canberra’da basın toplantısı düzenleyen Başbakan Morrison, Kabil'deki durumun kaotik bir şeklide devam ettiğini anlattı.
Bu ülkeden tahliye etmek istedikleri havalimanı dışındaki Avustralyalılara ve vizesi olan Afganlara yardımcı olamadıklarını belirten Morrison, ''Avustralya Savunma Kuvvetleri veya oradaki diğerlerinin havaalanının dışında operasyon yapmaları mümkün değil." dedi.
Avustralya’nın şu ana kadar 162 kişiyi Kabil'den tahliye ettiğini dile getiren Morrison, daha fazla insanı tahliye etmek için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.
HAVALİMANINA GİRMEK İSTEYEN AVUSTRALYALILAR YARALANDI
Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan çağrı üzerine, Avustralya’ya gidebilmek için Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na gelen Avustralya vatandaşları ve vize sahiplerinden birkaç kişinin yaralandığı açıklandı.
Avustralya, Afganistan’daki Birleşmiş Milletlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında görev yapan, aileleriyle birlikte yaklaşık 200 vatandaşını ve askeri birliklerine yardımcı olan 400 civarındaki Afgan'ı tahliye etmek için 2 askeri uçak ve 250 asker görevlendirdi.
Tahliye kapsamında yaklaşık 100 kişiyi taşıyan uçak, bugün sabah saatlerinde Batı Avustralya’nın başkenti Perth’e inmişti.
Afganistan'daki büyükelçiliğini mayısta kapatan Avustralya, 11 Temmuz'da ülkedeki askerlerini tamamen geri çektiğini duyurmuştu.
Guardian, Taliban'ın ülkeyi terk etmek isteyenlere "güvenli geçiş" sağlanacağına dair güvencelerine rağmen,Taliban militanlarının havalimanın kapılarını kapattığını, çok az kişinin geçmesine izin verdiğini ve aynı zamanda geçmeye çalışan bazılarını dövüldüğünü ve ateş edildiğini, bölgeden gelen videolardan gelen görüntülere dayandırarak yazdı.
Guardian'ın aktarmış olduğu haberde, bazı videolarda, erkekler, kadınlar ve çocukların, Taliban'ın kalabalığın üzerine ateş açması ve onları geri göndermeye zorlamasıyla sinmiş göründüğünü geçmesine izin verilen insanların Taliban tarafından kırbaçladığını gösterildiğini aktardı.
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