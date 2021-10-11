Taliban, ABD ile yapılan ilk yüz yüze görüşmelerin iyi geçtiğini açıkladı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in, Twitter hesabından paylaştığı "Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanlığının açıklamasında" görüşmelerin, samimi bir ortamda geçtiği, sorunların çözümüne yönelik iyi bir fırsat olduğu ve ihtiyaç duyulması halinde sürdürülmesi konusunda tarafların mutabık kaldığı belirtildi.
Açıklamada, Taliban ve ABD heyetleri arasında 9-10 Ekim'de Doha'da gerçekleştirilen görüşmelerin iyi geçtiği kaydedildi.
Görüşmede siyasi konuların detaylı şekilde ele alındığı ve Taliban'ın sorunların çözümü için Şubat 2020'de taraflar arasında imzalanan Doha Anlaşması'nı eksiksiz şekilde uygulanmanın en iyi yol olduğunu vurguladığı ifade edildi.
Ayrıca Taliban'ın Afganistan'a ulaştırılacak insani yardımın siyasi sorunlarla bağlantılı olmaması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.
- ABD'den insani yardım sözü
Açıklamada, ABD temsilcilerinin, Washington yönetiminin Afgan halkına insani yardım ulaştıracağını ve diğer insani yardım kuruluşlarının işlerini kolaylaştıracağını söylediği bildirildi.
Taliban'ın, ABD'nin söz konusu tavrını memnuniyetle karşıladığı, yardım kuruluşlarıyla şeffaf şekilde iş birliği yapacağı ve ülkedeki yabancı uyruklu kişilerin işlerini kolaylaştıracağı ifade edildi.
Açıklamada, taraflar arasında diplomatik ilişkilerin daha iyi hale getirilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiği kaydedildi.
- ABD: Taliban'ın eylemlerine bakılacak
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, görüşmelerle ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Amerikalıların ve diğer ülke vatandaşlarının güvenli şekilde çıkışlarının sağlanması konusunun öncelikli olarak ele alındığını belirtmişti.
Açıklamada ayrıca kadınların yeterli şekilde temsili konusu da dahil ülkedeki insan hakları meselelerinin görüşüldüğü ve ABD'nin Afgan halkına doğrudan yardım yapacağı aktarılmıştı.
Görüşmelerde ABD tarafının, Taliban'ın sözlerinden ziyade eylemlerine bakarak yol haritasını belirleyeceği vurgulanmıştı.
Taliban geçici hükümetinin "Dışişleri Bakan Vekili" Emirhan Muttaki ise ABD ile yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerde "yeni bir sayfa açma" konusunun ele alındığını belirtmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!