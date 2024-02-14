Limak Çimento halka arz tarihleri yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Halka arz büyüklüğü 2.52 milyar TL olarak açıklanan Limak Çimento'nun halka açıklık oranı %30,2 olarak belirlendi. Peki, "Limak Çimento halka arz kaç lot verir? Limak Çimento hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?" İşte Limak Çimento talep toplama tarihleri ve aracı kurumlar listesi...