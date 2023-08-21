Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 'Talebi daraltmadan enflasyonla mücadele etmeliyiz' - İş-Yaşam Haberleri

        'Talebi daraltmadan enflasyonla mücadele etmeliyiz'

        Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, ekonomideki gelişmeler neticesinde kredi faizlerinde meydana gelen artışın olumsuz yansımalarını hissetmeye başladıklarını bildirdi. Öncel, "İç talebi daraltmadan enflasyonla mücadelenin yollarını bulmamız gerekiyor. BMD olarak Eylül ayından itibaren enflasyonla mücadele kampanyası önerimiz oldu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Talebi daraltmadan enflasyonla mücadele etmeliyiz'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), üyeleri arasında yaptığı Temmuz ayı anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

        Anketi değerlendiren BMD Başkanı Sinan Öncel, yılın ilk yarısını genel olarak verimli geçiren perakende sektörü için Temmuz’la birlikte zorlu bir dönemin başladığının işaretlerini aldıklarını söyledi.

        Ekonomiyi soğutmayı hedefleyen parasal sıkılaştırma önlemlerinin ve kredi faizlerinde meydana gelen artışın olumsuz yansımalarını hissetmeye başladıklarını bildiren Öncel, "Haziran ayı ile kıyasladığımızda Temmuz’da üyelerimizin sadece yüzde 41’inin adet satışları artarken, yüzde 47’sinin geriledi, yüzde 12’sinin aynı kaldı. Turizm sezonuna rağmen cirolardaki artış hızı yavaşladı. Haziran’a göre Temmuz’da üyelerimizin yüzde 58’nin cirosunda artış, yüzde 38’inde düşüş olduğu, yüzde 4’ünün ise aynı kaldığı görülüyor" dedi.

        REKLAM

        Temmuz’da tatil sezonunun etkisiyle yabancılara satıştaki kısmi artışın memnuniyet verici olmasına rağmen, geçen yaz sezonundaki adetlere ulaşılamadığını da aktaran Öncel, "İç talebi daraltmadan enflasyonla mücadelenin yollarını bulmamız gerekiyor. BMD olarak Eylül ayından itibaren enflasyonla mücadele kampanyası önerimiz oldu. 2018’dekine benzer topyekûn bir kampanya, hem enflasyonu dizginlememizde hem de talebin canlı tutulmasında olumlu katkı sağlayabilir" diye konuştu.

        'İTHALATA EK VERGİNİN YÜKÜNÜ TAŞIMAKTA ZORLANABİLİRİZ'

        Sinan Öncel, dış ticaret açığı veren sektörlerde ithalat vergilerinin artırılacağı yönündeki haberleri de endişe ile takip ettiklerini bildirdi.

        Türkiye’de üretim için gerekli birçok kalemde ham madde ve ara malın ithal edildiğini hatırlatan Öncel, "Orta ve uzun vadede ham madde ve ara malda yurt dışına bağımlılığımızı azaltalım, mümkün olanları ülkemizde üretelim" dedi.

        Öncel, "Ancak bugünün şartlarında üretim için ihtiyacımız olan bazı hammadde ve aramalları yurt dışından getirmek zorundayız. Ayrıca bugün perakende sektöründe satışının önemli kısmını turistlere yapan üst segment grubu ithal markalarımız var. Özellikle ayakkabı ve kumaşta neredeyse dünyanın en yüksek gümrük vergilerini ödüyoruz. İthalat üzerinde zaten çok yüksek oranlı referans fiyat uygulamaları da var. İlave her yük o ürün grubundaki firmalar için ağır bir darbe olur. İç pazarın daralma eğilimine girdiği, finansmana erişimin zorlaştığı dönemde bir de ek vergi yükünü taşımakta zorlanırız" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Galeria Sitesi ile ilgili dava açıldı!
        Galeria Sitesi ile ilgili dava açıldı!
        İstanbul'da nüfus artarken barajlar aynı kaldı
        İstanbul'da nüfus artarken barajlar aynı kaldı
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Boğulduğunu sandığı oğlunu görünce sevinçten bayıldı!
        Boğulduğunu sandığı oğlunu görünce sevinçten bayıldı!
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        ABD ve Güney Kore'nin tatbikatı başladı
        ABD ve Güney Kore'nin tatbikatı başladı
        Kaptan "bedava yemek" isteyince ortalık karıştı!
        Kaptan "bedava yemek" isteyince ortalık karıştı!
        Kiralamada 'ekonomi' dönemi
        Kiralamada 'ekonomi' dönemi
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        "Bu duruma yabancı değil!"
        "Bu duruma yabancı değil!"
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        Habertürk Anasayfa