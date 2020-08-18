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Son günlerde Covid-19 ile ilgili endişe artışı ve Eylül - Ekim aylarının getireceği sonuçlar için duyulan kaygı çok yüksek. Bu noktada en çok hastanelerin acil ve yoğun bakım servislerinin ihtiyacı karşılayıp karşılayamayacağı sorusu soruluyor. Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan zor günlere dönüş olacak mı? O günlerin üzerinde bir manzara ile karşılaşılacak mı konuları tartışılırken? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, “Henüz Nisan ve Mayıs aylarına dönmedik. Acil servise günde ortalama 10-15 şüpheli vaka geliyor ve bunların ancak 2-3 tanesi servisimize yatırılıyor. Polikliniğe gelen ortalama günlük hasta sayısı 250 civarında. Bunların birçoğu test yaptırıp uçakla yolculuk yapmak isteyenlerden oluşuyor” diyor.

ASIL TEDİRGİNLİĞİMİZ

Prof. Dr. İbrahim İkizceli, asıl tedirginliklerinin havaların soğuması olduğunu söylüyor. Eylül ayında mevsimsel grip vakalarının artacağına ve tatil dönüşleri ile okulların açılmasının tedirgin edici olduğuna dikkat çeken İkizceli, havaların soğumasıyla mevsimsel gribi de Covid-19 gibi düşünmeleri gerektiği için şu an Covid-19 bakım alanlarının genişletilmesine ihtiyaç olduğunu belirterek, “Elektif ameliyatların ertelenmesinin en önemli nedeni bu beklenti” diyor.

TALEBİ KARŞILAYAMAZSAK NE OLUR?

İkizceli’ye göre şu andan itibaren talebin karşılanamaması durumunda Eylül-Ekim aylarında tüm hastaneler Covid hastanesine dönüştürülebilir. Bu noktada Eylül’de bu konuda zorlu günler yaşayacağımıza inanılıyor ve alınan önlemlerin asıl nedeninin bu olduğu belirtiliyor. Yazlıklardan ve tatilden büyük şehirlere dönüş ile okulların açılmasının mesafe konusundaki dikkati azaltacağına ve sorunu artıracağına dikkat çekiliyor.

COVİD-19’LU HASTALARLA OLMAYANLAR AYNI BİNADA BULUNMAMALI

İçinde bulunulan günlerde konuyla ilgili önemli bir sorun daha bulunuyor ve Covid-19’un ilk günlerinde normal vakaların acil servislere gitmedikleri hatırlatılıyor Covid-19 öncesi hale döndüğümüz bugünlerde hem Covid-19 olan hem olmayan vakalar aynı mekanda tedavi gördüğü için bu hastalarla farklı hastalıkları olan diğer hastaların bu durumunun sıkıntı yarattığı belirtiliyor. Prof. Dr. İbrahim İkizceli, bunun olmaması için Covid-19 şüphesi olan hastalara acil servis içinde ayrılmış bir birimde, Covid-19 olmayan hastalara ise aynı serviste onlara ayrılmış bir birimde bakılması gerektiğini söyleyerek, “Bu durumda acil servislerde Covid-19 olmayan hastalar daha fazla yer tutuyorsa şu an olduğu gibi imkanların ağırlıklı olarak bu hastalara verilmesi, bunun tam tersinin olduğu yani Covid-19 hastalarının artış gösterdiği durumlarda ise tedavi imkanlarının ağırlıklı olarak onlara yöneltilmesi gerekir” diyor.

ŞİMDİLİK MALZEME SIKINTIMIZ YOK

Prof. Dr. İbrahim İkizceli,“Malzeme sıkıntınız var mı” sorusunu, “Şu an için böyle bir sıkıntımız yok. Buna karşın hastalığın artış göstermesi halinde ne yaşayacağımızı şimdilik öngöremiyoruz” diyor.

HASTALANMIŞ TEK PERSONELİMİZ BİLE OLMADI

Peki ya acil servis çalışanları? Yanıt şöyle; “Acil servis çalışanları olarak doktor ve diğer sağlık görevlilerimize nöbet ertesi izin veriyor ve çalışanlarımızın hem dinlenmelerini sağlamaya hem de virüsle karşılaşma risklerini azaltmaya çalışıyoruz. Şu anda Cerrahpaşa Acil Servisi’nde hastalanmış personelimiz yok. Sadece iki kişi semptom olmadan PCR pozitif çıktı. Biz de onlara gerekli izinleri vererek hastalığı ayakta atlatmalarını sağladık.”

YAŞLILAR EYLÜL VE EKİM AYLARINDA SOKAĞA ÇIKMASIN!

Eylül ve Ekim aylarında yaşlıların tehlikenin farkında olarak hiçbir şekilde sokağa çıkmamaları gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. İbrahim İkizceli, yaşlıların ve kronik hastalığı olan kişilerin, kendilerini izole etmelerinin hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çekiyor. Bunun nedeninin bu aylarda sadece Covid-19’un değil mevsimsel grip vakalarının da artış göstermesi olduğu belirtiliyor. Bu noktada mevsimsel gribin de Covid-19 kadar tehlikeli olduğunun unutulmaması öneriliyor.