"Talat Sait Halman Çeviri Ödülü"nün sahibi Erdem Kurtuldu oldu

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Talat Sait Halman Çeviri Ödülü, Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı olan ve 6 yıl önce vefat eden Talat Sait Halman anısına veriliyor.
İKSV tarafından nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla takdim edilen ödülün sahibi bu yıl, Yan Lianke'nin "Günler Aylar Yıllar" adlı romanını Türkçeye kazandıran Erdem Kurtuldu oldu.
Başkanlığını yazar Doğan Hızlan'ın üstlendiği Talat Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu, yazarlar Sevin Okyay, Ayşe Sarısayın, Yiğit Bener ile Kaya Genç'ten oluşuyor.
Talat Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulunun ödülü Erdem Kurtuldu'ya vermesine ilişkin, "Ürkütücü ve zihinden çıkmayacak imgelerle örülü bu metnin kendine özgü temposunu Erdem Kurtuldu'nun büyük bir ustalıkla Türkçeye aktardığı kanaatindeyiz. Korkunçluğun da güzelliği olabileceğini hatırlatan roman, toplumsal bir alegoriyle açlık ve susuzluktan ölmenin aşırı-gerçekçi anlatımını birleştiren zorlu bir metin. Bu zorluğun üstesinden gelebilen Türkçe metin, bizlere hem kahramanımızın yaşama inadını hem de onu çevreleyen dünyanın yıkılışının ürpertisini hissettirmeyi başarabildi." değerlendirmesi yapıldı.
İlki 2015'te Siren İdemen'e verilen Talat Sait Halman Çeviri Ödülü, önceki yıllarda Ahmet Arpad, Fuat Sevimay, Ülker İnce, Ebru Erbaş ve Kamil Kayhan Yükseler'e sunulmuştu.
- Erdem Kurtuldu hakkında
İstanbul'da 1981'de dünyaya gelen Kurtuldu, 2006'da Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin Sinoloji bölümünden mezun oldu. Çin hükümetinden kazandığı bursla Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi’nde Çince eğitimine devam etti.
Kurtuldu, 2012 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Mo Yan'ın "Kızıl Darı Tarlaları", "İri Memeler ve Geniş Kalçalar", "Yaşam ve Ölüm Yorgunu", "Değişim" ve "Saydam Turp" ile Yan Lianke'nin "Patlama Kayıtları" ve "Günler Aylar Yıllar" eserlerini Türkçeye çevirdi.
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