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Talat Er'den 'Hediyem Olsun'

Keman sanatçısı ve bestekar Talat Er, yeni albümü 'Hediyem Olsun'u müzikseverlerle buluşturdu

Giriş: 31.03.2023 - 12:56 | Güncelleme: ABONE OL
Talat Er'den 'Hediyem Olsun'
HABERTURK.COM

Talat Er, 'Her Daim Aşk' albümünün ardından Engin Kafkas Güfteleri & Talat Er Besteleri'nin yer aldığı ikinci albümü 'Hediyem Olsun', tüm dijital platformlarda yerini aldı. Talat Er'in ikinci klibi albümde aynı adı taşıyan 'Hediyem Olsun' şarkısına çekildi.

Klipte Talat Er'e şarkıcının keman öğrencisi olan Özlem Uçar eşlik etti. Klibin yönetmenliğini Burak M. Keskin, görüntü yönetmenliğini ise Ceyhun Yeşin üstlendi.

"FİLM TADINDA BİR KLİP ÇEKTİK"

Klibin saf bir aşk hikâyesinin anlatıldığı klibin çekimi üç gün sürdü. Talat Er, "İstedik ki bu klipte unutulmuş saf ve yalın aşkı tekrar canlandıralım. Gösterişten uzak sadece aşkın olduğu film tadında bir klip çektik. 'Hediyem Olsun' şarkımızda tamamen bir aşk şarkısı. 2023'te düğünlerin olduğu kadar aşıklarında dilinde bu şarkı olacak. Uzun zamandır Türk Sanat Müziği'nde yeni bir eser yoktu. 'Hediyem Olsun' şarkımız ile Türk Sanat Müziği de yeni bir esere sahip oldu" açıklamasını yaptı.

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