Talat Atilla'dan sürpriz ayrılık

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Ankara'dan yayın yapan BBN Türk kanalında gazeteci Tamer Korkmaz'la yaptıkları program ve konuklarıyla ses getiren gazeteci ve Turktime haber sitesi kurucusu Talat Atilla, Twitter'dan açıklama yaparak kanaldan ayrıldığını açıkladı. Aralarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ve CHP Genel Başkan Danışmanı Rüstem Zeydan gibi isimleri çıkartarak kanalı takip edilen kanallar arasına sokan programın yapımcısı Atilla'nın ani istifası medya çevrelerinde sürpriz bir gelişme olarak değerlendirildi.

Atilla, konu ile ilgili Twiiter'daki mesajında "BBN Türk TV'den ayrılmayı uygun gördük. Bağımsızlık karakterimdir" dedi.