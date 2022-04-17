Taksiyle uyuşturucu ticareti! Yakalandılar

DHA

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Silivri Kapı Mahallesinde bir işyerinde, uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Yapılan çalışmada uyuşturucunun taksiyle taşındığı belirlendi. Polis ekipleri taksi şoförü M.F.K.'nın, Bağcılar Mahmutbey Taş Ocağı Yolu Caddesinde bulunan bir evden aldığı uyuşturucuları, Ö.S.'ye isimli şüpheliye teslim edeceği öğrenildi.

Taksi şoförü ve alıcıyla birlikte, uyuşturucuyu temin eden S.Ç. ve S.B. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. Takside ve şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 2 bin 379 gram marihuana, 7 adet sentetik hap, 56 adet her biri 45 gram taş kokain, bir pompalı tüfek ile birlikte, 16 adet fişek, bir hassas terazi ve 6 bin 730 lira para ele geçirildi. Şüphelilerden S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.F.K., Ö.S. ve S.B. tutuklandı.