Taksisine binen çocuğu taciz etmişti! Cezası belli oldu

DHA

Evli ve 2 çocuk babası Umut Can K., iddiaya göre taksisine binen lise öğrencisi D.A.'yı ormana götürüp, cinsel istismarda bulundu.

Taksi şoförünün bir anlık dalgınlığından yararlanıp, kaçan D.A., polise gidip, durumu anlattı. Kız çocuğunun babası Ali A. (40) da şikayetçi oldu. Harekete geçen polis, Umut Can K.'yi 7 Nisan'da yakaladı. Umut Can K., ifadesinde "Kendi isteği ile birlikte olduk. Yaşının küçük olduğunu bilmiyordum" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Can K., tutuklandı. Şüpheli hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl hapis cezası istendi. İddianamede D.A.'nın da ifadesi yer aldı. D.A., "Olay günü sabah yolda yürürken taksi şoförü Umut Can K., yanıma yanaşıp, istediğim yere götürmeyi teklif etmesi üzerine kabul ederek araca bindim. Sonrasında Buca'daki ormanlık bir alana götürüp, bana cinsel saldırıda bulundu" dedi. İddianame, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.