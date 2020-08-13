İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler mega kentin birçok noktasında motosiklet sürücülerine yönelik uygulama başlattı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulamada, noktaya gelen motosiklet sürücüleri durduruldu.

İHA'nın haberine göre, evrak kontrolleri yapılan sürücülerin geçişlerine izin verildi. Uygulama esnasında polis ekipleri çevrede de güvenlik önlemi aldı.

Uygulama devam ederken polis ekiplerinin dikkatini motosikletle aşırı yük taşıyan bir sürücü çekti. Sürücüyü çevrilen polis, gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı.

Motosikleti adeta yük kamyoneti gibi kullanan sürücüye, bin 112 lira idari para cezası kesildi. Cezayı imzalayan sürücü ardından motosikletine binerek uzaklaştı. Polis ekiplerinin uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.