Olay dün öğlen saatlerinde Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre okuldan çıkan liseli gençler arasında Taksim Meydanı'nda tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada öğrenciler bir anda kavgaya tutuştu. Taksim Meydanı’nda tekme tokat kavgaya tutuşan öğrencileri okuldan arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı.

Arkadaşlarının ve çevredeki vatandaşların araya girmesiyle büyümeden sonlanan kavga anı kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde aralarında tartışan öğrencilerin bir anda kavgaya tutuştuğu görülüyor. Kavga sırasında bir öğrencinin yere düştüğü görülürken çevredeki vatandaşların ve arkadaşlarının araya girmesiyle kavga sonlanıyor.



