Taksim Meydanı araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ndeki bariyerler kaldırılarak bölge yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.

Polis ekiplerinin Taksim Meydanı ve çevresindeki güvenlik önlemleri devam etti.