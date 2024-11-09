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        Haberler Gündem Güncel Taksim Metrosu işletmeye açıldı | Son dakika haberleri

        Taksim Metrosu işletmeye açıldı

        Taksim Metro İstasyonu'nun intihar girişimi vakası dolayısıyla işletmeye kapatılmıştı, yeniden açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 22:24 Güncelleme: 10.11.2024 - 01:06
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        Taksim Metrosu işletmeye açıldı
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        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu, bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Seferler Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferleri olarak yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

        Bir süre sonra yapılan duyuruda ise "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda seferler normale dönmüştür." denildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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