31 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbirleri alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün güvenlik tedbirleri kapsamında, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı.
Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi ve Gezi Parkı demir bariyerlerle çevrildi.
Polis, ayrıca, meydana açılan tüm sokaklarda arama noktaları oluşturdu. Ekipler, vatandaşları ve turistleri üstlerini aradıktan sonra meydana alıyor. Taksim Metrosu'ndan meydana geçen kişiler üzerinde de arama yapılıyor.
Özel harekat polisleri de meydan ve cadde boyunca herhangi bir olumsuzluğa karşı konuşlandırıldı.
Ekipler, şüpheli görülen kişiler üzerinde GBT sorgulaması gerçekleştiriyor.
Atlı polisler de Taksim Meydanı'nda görev alıyor. Bazı polislere kangal ve akbaş cinsi köpekler de eşlik ediyor.
Polis helikopteri zaman zaman Taksim Meydanı ve çevresini havadan kontrol ediyor.
İtfaiye ekipleri de meydan ve çevresinde hazır bekliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!