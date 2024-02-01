Taksim'de yangın paniği

Yangın, saat 17.30'da Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Büyükparmakkapı Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen nedenle çıktı.

Restoranın mutfak bacasından çıktığı öğrenilen yangında sokağı dumanlar kapladı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YARIM SAAT SÜREN ÇALIŞMALAR SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracı ile restoranın bacasına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan yangın nedeniyle sokağın girişi polis ekipleri tarafından kapatıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken vatandaşlar panik yaşadı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.