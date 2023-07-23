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        Haberler Gündem Taksim'de vatandaş, asfaltta yumurta pişirip yedi

        Taksim’de bir vatandaş asfaltta yumurta pişirip böyle yedi

        İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik yerlere sığınırken, bir vatandaş Taksim Meydanı'nda sıcak asfalt üzerinde yumurta pişirip ekmek banarak yedi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 17:49
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        Asfaltta yumurta pişirip yedi
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        Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava İstanbul genelinde de etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının nemle beraber 38 dereceye bulduğu mega kentte genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor.

        Taksim ve İstiklal Caddesi’nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar Gezi Parkı’nda yeşilliklere uzandı.

        28 yaşındaki Ramazan Deniz, sıcak havalara dikkat çekmek amacıyla Taksim Meydanı’nda asfaltın üzerine yumurta kırdı. Pişen yumurtayı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Asfalttaki yumurtayı gören nostaljik tramvay vatmanı Hüseyin Çoraklı, “45 Dereceye yakın sıcaklık var. Pişmemesi imkansız. Gözümle gördüm çok şaşırdım. Zaten küresel ısınmadan da uzmanlarımız bahsetmişti. Hatırladığım kadarıyla 12.00 ve 16.00 arası vatandaşları sokağa çıkmama konusunda da uyardılar. Çok bunaltıcı bir sıcaklık var “ dedi.

        Asfalt zemine yumurta pişiren Ramazan Deniz, pişirdiği yumurtayı arkadaşlarıyla beraber yedi.

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