Taksim'de koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yazıldı

Sabah saatlerinde sessizliğin hakim olduğu Taksim'de öğleden sonra kısmi yoğunluk oluşurken polis ekipleri de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Taksim Meydanı'nda maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 2 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği 3 bin 180'er lira para cezası kesti.

Polis aracından sık sık anons yapan ekipler, maske takılması, sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuyor.