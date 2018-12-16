Taksim Meydanında iki kadının kavgası karakolda bitti



Taksim Meydanındaki metro istasyonu asansörünü kullanan iki kadının tartışması karakolda son buldu.

Taksim Meydanındaki Metro istasyonundan çıkmak için asansörü kullanan iki kadın kendi aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İHA'nın haberine göre, kadınlar asansörden indikten sonra da arada 'polis' diye bağırarak tartışmaya devam etti. Taksim Meydanında bulunan sivil polis ve sivil zabıtalar koşarak kadınların yanına geldi. Durumu anlamaya çalışan ekipler iki kadını sakinleştirmeye çalıştı. Birbirlerinden şikayetçi olan kadınlar daha sonra polis aracına bindirilerek Taksim Polis Merkezine götürüldü. Asansör içerisinde başlayan ve dışarıda devam eden iki kadın karakolda birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.