Taksim'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu gruplar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi bacağından bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Polis, olaya karıştığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.

Yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.