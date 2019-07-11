Son dakika açıklama: Taksilerde kısa mesafeyle ilgili bu uygulama da çözüm olmadı

Taksilerde başlatılan indi-bindi ücreti uygulamasının kısa mesafelerde yolcu almama problemine çözüm sağlamadığını belirten vatandaşlar ve tüketici örgütlerinin temsilcileri, taksicilerin kısa mesafede yolcu almamayı sürdürdüğünü, bu durumun özellikle sabah ve akşam saatleri, turistik ve kalabalık bölgelerde yoğunlaştığını vurguluyor

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu "Hiçbir taksici 'arabayı teslim edeceğim, değişime gidiyorum' diye bir mazeret beyan edemez. Bankaya saat 16.50'de girdiğinizde size 'banka kapandı, çıkın' diyemezler. Taksiciler, genelde müşteriyi aldıktan ve gideceği yeri öğrendikten sonra değişime gideceğini söylüyor. Taksici, aracına binen müşteriyi istediği yere götürmek zorunda"

TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal, "(İndi-bindi ücreti) Bu uygulama dahi soruna çözüm olmadı. Kısa mesafede yolcu alınmaması problemine ilişkin şikayetler her geçen gün artarak devam ediyor"

Sürecek...