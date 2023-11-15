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        Haberler Gündem Trafik Arnavutköy'de otomobile çarpan taksideki Singapurlu öldü! - En son haberler

        Arnavutköy'de otomobile çarpan taksideki Singapurlu öldü

        İstanbul Arnavutköy'de taksi, otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada, yola sürüklenen taksideki Singapurlu Chean Chın Loon hayatını kaybetti. Taksi şoförünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 14:49 Güncelleme: 15.11.2023 - 14:51
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        Taksideki Singapurlu öldü
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        İstanbul'da, taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada, Singapurlu Chean Chın Loon (57) yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 10.20 sıralarında, Arnavutköy ilçesi Tayakadın mevkisinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Hakan Gündüz idaresinde taksi, Mevlüt Kökten idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

        BARİYERLERE ÇARPTI

        Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparken taksi ise yolda sürüklendi.

        ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTILAR

        Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlar içerisinde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        SİNGAPUR VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ

        Ambulansla hastaneye kaldırılan taksi içerisindeki Singapur vatandaşı Chean Chın Loon (57) hayatını kaybederken, taksi şoförünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Otomobil sürücüsü Mevlüt Kökten'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        #son dakika haberleri istanbul
        #Arnavutköy
        #taksi
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