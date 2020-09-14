Takside öldürülen kadının eşine ve araç sürücüsüne hapis istemi

Çalı Mahallesi'nde 29 Şubat'ta Elif A'nın (25) bir takside öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten savcılık çalışmasını tamamladı.
Kadının boşanma aşamasında olduğu eşi Hüseyin Ömer A. hakkında "iştirak halinde tasarlayarak öldürmek" suçundan, taksi sürücüsü için de olaya aracını tahsis etmek ve kadının talebine rağmen aracı durdurmadığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame, Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede ifadelerine yer verilen tutuklu Hüseyin Ömer A, eşinin kendisini terk ettiğini belirterek "Eşimin bir şikayeti nedeniyle 45 gün cezaevinde yattım. Uzaklaştırma süresi bittikten sonra aile düzenini yeniden kurmak için babamın dükkanında çalışmaya başladım. Eşimle son kez konuşup, bir araya gelmek istediğimi söylemek için tuttuğum taksiyle çalıştığı fabrikaya gittim." ifadesini kullandı.
Hüseyin Ömer A, eşinin taksiye binmeden önce tabancası olup olmadığını sorduğunu aktararak şöyle devam etti:
"Ona tabancanın şarjörünü çıkarıp verdim. Taksiye bindiğimizde tabancayı ortamıza koydum. Bu sırada ablam yazan bir numaradan arandı. Bu sırada biber gazını çıkarıp yüzüme sıktı. Tabancayı almaya çalıştı. Şarjör onda olduğu için bana zarar verebileceğini düşünerek ani harekette bulunduğum sırada silah ateş aldı. Eşim o sırada arabadan indi, onun vurulduğunu anlamadım. Sürücüden beni aldığı yere bırakmasını istedim."
Tutuksuz sürücü Murat T. ise sanığın durağı arayarak taksi talep ettiğini, bir fabrikadan da araca öldürülen kadını aldıklarını aktardı.
Sanığın Yunuseli'ne gitmek istediklerini söylemesi üzerine kadının çantasından çıkardığı biber gazını sıktığını, yavaşlayıp durmaya çalışırken kadının kapıyı açtığını, bu sırada da silahın patladığını belirten Murat T, "Sanık bana sert bir sesle kendisini aldığım yere bırakmamı söyledi. Ben kadının vurulduğunu görmedim, ne yaptığını sorunca elindeki silahın kurusıkı olduğunu, korkutmak amaçlı havaya sıktığını söyledi. Ben korktuğum için panik butonuna basmadım. Adamı gideceği yere bıraktım, sonra bir müşteriyi daha aldım, olayı patronuma söyledim. Karakola giderken polisler durağa geldi." ifadesini kullandı.
Çalı Mahallesi'nde 29 Şubat'ta, bir kadının ticari taksiden atıldığını gören çevredeki iş yeri sahipleri, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermiş, olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan, göğsünden silahla vurulmuş Elif A. (25) hayatını kaybetmişti. Çevredeki KGYS kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kadının boşanma aşamasında olduğu eşi Hüseyin Ömer A'yı yakalamış, ticari taksinin sürücüsünü de gözaltına almıştı.
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