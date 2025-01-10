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        Haberler Gündem Güncel Takside "derin uyku" korkuttu! | Son dakika haberleri

        Takside "derin uyku" korkuttu!

        Bartın'da bindiği ticari takside hareketsiz halde yatan şahsın hiçbir tepki vermemesi üzerine panik yaşayan şoför durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşlarının ardından tepki veren şahsın derin uykuya daldığı ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 00:40 Güncelleme: 10.01.2025 - 00:40
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        Takside "derin uyku" korkuttu!
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        Bartın'da ticari taksiye binen Enes A. isimli şahıs, bir süre sonra takside derin uykuya geçti. Şahsın hiçbir tepki vermememsi üzerine panik yaşayan taksi şoförü, Kemer Meydanı'nda bulunan polis ekiplerinden yardım istedi. Polislerin uzun uğraşlarına rağmen şahıs tepki vermezken, nabzının ve kalbinin yavaş attığı tespit edildi.

        Polisin talebi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri de bir süre şahsı uyandırmaya çalıştı. Hiçbir tepki verilmemesi üzerine ise ekipler şahsı ticari taksiden sedyeye almak için harekete geçti. İlk müdahalesi yapılarak hastaneye götürülmek istenen şahıs, o esnada gözlerini açtı.

        Bir süre sonra uyumaya başlayan şahsın tekrar derin uykuya geçmesini önlemek için ekipler yoğun çaba sarf etti. Tamamen uyandırılan şahsa herhangi bir hastalığının olup olmadığı soruldu. Şahıs, uzun yoldan geldiğini, aç ve yorgun olduğunu ifade etti. Ambulansa bindirilen şahıs tedaviyi reddetmesi üzerine olay yerinden ayrıldı.

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        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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