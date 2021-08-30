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Fransız otomotiv üreticisi Renault'un araç paylaşım şirketi Mobilize, geliştirdiği ilk otomobilini görücüye çıkardı. Limo adı verilen elektrikli otomobilin, sadece araç paylaşım şirketleri ve taksi sürücülerine satılacağı, bunun haricinde tüketiciye yönelik bir satış politikasının benimsenmediği açıklandı.

Sadece 60kWh gücündeki batarya ile üretilen Limo, elektrik motorundan 148 bhp güç ve 220 Nm tork elde ediyor. Aracın 0'dan 100 km/s hıza çıkması için 9.6 saniyenin yeterli olduğu bildirilirken, elektrikli otomobilin son hızı ise saatte 140 km olarak açıklanıyor.

Limo'nun tek şarj ile menzilinin 450 kilometre olduğu şirket tarafından yapılan açıklamada yer alırken, aracın 240 kilometre menzil için 40 dakikalık şarj süresine ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

TESLA MODEL 3 İLE BENZER ÖLÇÜLERDE

Tesla Model 3 ile benzer ölçülerde olan Limo, 10.25 inch boyutunda dijital gösterge ekranına ve 12.3 inch boyutunda bilgi-eğlence ekranına sahip.

Öte yandan, otomobilin kabininde bir buzdolabına yer verilirken, aracın bagaj hacmi ise 411 litre olarak açıklanıyor. 17 inchlik jantlar ile tanıtılan Limo, siyah, gri ve beyaz renklerde satın alınabilecek.

Mobilize Limo'ya özel olarak bir mobil uygulama geliştirirken, bu uygulamadan araç hakkındaki tüm bilgilere erişilebildiği ve yine uygulama üzerinden otomobilin kapı kilitlerinin açılabildiği, klimasının da çalıştırılabildiği kaydedildi. Aracın 2022'nin ikinci yarısında yollara çıkması bekleniyor.

Mobilize'ın Limo'dan başka önümüzdeki dönemde Bento, Duo ve Hippo isimli dört yeni otomobili daha pazara süreceği belirtildi.