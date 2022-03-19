Taksicilerin kar fırsatçılığı

DHA

Yolcu seçen, taksimetre açmayan ve yüksek fiyat isteyen bazı taksiciler, yapılan denetimlere, verilen cezalara rağmen, vatandaşı zor durumda bırakmaya devam ediyor.

Bugün Taksim Meydanı'nda çekilen görüntülerde, kar yağışı ve soğuk havada taksi taksi dolaşan vatandaşlar taksimetre açmayıp yüksek ücret isteyen sürücüler nedeniyle taksilere binemedi.

Bazı taksicilerin turistlerle de dakikalarca pazarlık yaptığı fakat anlaşamayınca taksiye almadığı görüldü.