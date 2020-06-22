Taksicilerden "İstanbul'a 5 bin taksi" projesine tepki

AA

Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir televizyon kanalında kentte 5 bin taksi plakası verileceğini ve bu plakaların belediyenin öz malı olarak kiralama sistemiyle hizmete sunulacağını söylediğini hatırlattı.

Bunun hiç beklemedikleri bir açıklama olduğunu dile getiren Aksu, İmamoğlu'nun seçimlerden önce 2 kere ziyaret ettiği odalarında taksici esnafına her türlü desteği vereceğini ve haklarını koruyacağını ifade ettiğini aktardı.

Aksu, görüşmelerinde bu projenin hiç gündeme gelmediğini belirterek, bu konuyla ilgili kendileriyle hiç görüş alışverişinde bulunulmadığını söyledi.

- "Taksici esnafı olarak tedirginiz"

Taksici esnafı olarak üzgün ve tedirgin olduklarını anlatan Aksu, "Ama Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bizim esnafımızı tamamen yok edeceğini düşmüyoruz. Eğer Sayın İmamoğlu'nun sözünü ettiği bu model hayata geçerse biz 17 bin 395 taksici esnafı olarak biteriz." değerlendirmesinde bulundu.

Eyüp Aksu, araç ihtiyacı varsa bunun bilimsel çalışmayla ortaya konulması gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz, valiliğimiz, belediyemiz, zabıtamız, esnaf odamız, emniyetimizin de olduğu bir komisyon kurulur ve bu komisyonla bilimsel bir araştırma yapılır. Taksi plakası ihtiyacı varsa bu rapora göre değerlendirme yapılır. Biz kesinlikle kiralama sistemini kabul etmiyoruz. Bizim emeğimiz, sermayemiz, tapumuz yok olur. Belediyenin öz malı olamayız. Biz bir İETT, tramvay, metrobüs değiliz. Devletten bu plakaları parayla satın aldık."

- "İstanbul'da yeni taksi ihtiyacı yok"

İstanbul'da şu anda taksi ihtiyacının olmadığına işaret eden Aksu, trafik sorunu çözülürse taksi sayısının şu anda yeterli olduğunu ifade etti.

Bu konuyu Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve diğer ilgililer ve siyasilere de anlattıklarını belirten Aksu, "Hepsine sesleniyoruz, bu proje emeğimizi, ekmeğimizi yok eder. Mağdur oluruz. Biz kiralama sistemini belediyenin öz malı olma sistemini kabul etmiyoruz. Devletimizin de bu konuda bize sahip çıkacağından eminiz." diye konuştu.

Aksu, İstanbul'da 17 bin 395 taksi bulunduğuna işaret ederek, "Biz Türkiye'de siyasetin de kaderini değiştirecek bir STK ve topluluğuz. Bir araç sahibiyle birlikte bir takside 3 kişi çalışıyor. 3 kişi çalıştığı zaman 52 bin çalışanımız var. Bunların da evde eşi ve çocukları ile beraber 250-300 bin kişilik bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

Aksu, "Taksici lobisi" diye bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ancak böyle bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Her ürünü alıp sattığınız zaman bir yerde alıp satmanız lazım. Arsanızı, evinizi nasıl bir emlakçı aracılığıyla alıp satıyorsanız, bizim ticari araçlarımızın alım satımı ve komisyonculuğu da Bağcılar'da komisyoncuların olduğu bir merkez var, orada yapılıyor. Burada işini yanlış yapan esnaf var. Onların da düzeltilmesi lazım."