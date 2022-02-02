Taksicilerden haraç istiyorlar!

SHOW Haber'den Oya Nur Kaya'nın haberine göre; İstanbul'da hastane önlerinde, alışveriş merkezlerinin kapısında bekleyen değnekçiler taksicilerden para kesiyor.

Dün akşam saatlerinde bir kişi hastanenin önünden taksiye bindi. Hemen yanlarına biri geldi taksiciden yolcu başına 2 lira istedi. Taksici bu parayı ödemek istemeyince tartışma alevlendi. O anları Show Haber görüntüledi.