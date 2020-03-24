Taksiciler ve minibüsçüler sigorta prim desteği bekliyor

AA

Türkiye Esnaf Vakfı Başkanı Yahya Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle taksi ve minibüslerin müşterisinin azaldığını belirterek, esnafın zor günler yaşadığını söyledi.

Uğur, virüs nedeniyle dünyada ve Türkiye'de insanların belli sıkıntılar yaşadığını vurgulayarak, "Bu süreçten şoför esnafı daha çok etkileniyor. Taksilerin müşterisinde yüzde 65, minibüslerde yüzde 70'lerin üzerinde azalma oldu. Şoför arkadaşlar bırakın para kazanmayı, yevmiyelerini bile çıkaramıyor. Böyle giderse mal sahipleri sigorta primlerini ödeyemeyecek. Her koşulda esnafa destek olan hükümetimizin bu konuda da destek vermesini istiyoruz." diye konuştu.

Tüm esnafın zor günler geçirdiğini dile getiren Uğur, şoför esnafının durumunun farklı olduğunu ifade etti.

Şoförlerin kamu hizmetinde bulunduğunu anlatan Uğur, "Birçok iş yeri için kapatılma kararı alındı. Bu tür esnafımız için de durum oldukça zor. Fakat, iş yeri kapatılan esnafımız en azından müşteri azlığından zarar etmeyecek. Oysa ulaşım sektöründeki esnafımız çalışmak zorunda. Çalışmadığı zaman ülke içindeki ulaşım kesintiye uğrayacak. Çalışmasını sürdüren şoför esnafımız boş boş dolaşıyor. Minibüsler boş gidip geliyor. Bir Bağkur ya da SGK primi yaklaşık bin 300 lira. Her bir takside 3 kişi çalışıyor. Bir de plaka sahibi. Minibüs şoförleri için de durum aynı." ifadelerini kullandı.

- Ayakta yolcu almamak için seferleri aksatmıyorlar

Gebze Harem Minibüsleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramis Yılmaz da alınan önlemler nedeniyle kazançlarının çok düştüğünü anlatarak, yetkililerden yardım istedi.

Yılmaz, bir kaç haftadan beri esnafın ayakta kalmaya çalıştığını aktararak, "Virüse karşı alınan önlemlerle sokaklar boşaldı. İşe gidip gelen insanlar azaldı. Yolcu sayımızda yüzde 70 oranında azalma oldu. Minibüslerimiz boş gidip geliyor. Hattımızda 376 minibüs var. Esnafımızı korumak için 100 minibüsü hattan çektik. Ama yine yetersiz yolcuyla gidiyoruz. Virüse karşı önlem amacıyla ayakta yolcu almıyoruz. Bu nedenle hattımızdan daha fazla araç da çekemiyoruz. Durum böyle olunca da çok sıkıntı yaşıyoruz. Sigorta primlerimizin yatırılması konusunda devletten yardım bekliyoruz." diye konuştu.