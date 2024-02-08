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        Haberler Gündem Taksiciler birbirine girdi: 1 yaralı

        Taksiciler birbirine girdi: 1 yaralı

        Ankara'da taksi durakları arasında yaşanan 'yolcu alma' kavgasında bir kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 20:24 Güncelleme: 08.02.2024 - 20:24
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        Taksici pompalıyla taradı: 1 yaralı
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        Ankara'da, iki taksi durağının çalışanları arasında 'yolcu alma' nedeniyle çıkan tartışma sonrası karşı grup, pompalı tüfekle diğer taksi durağını bastı. Olayda, tüfekle vurulan 1 kişi yaralandı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Mamak ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, iki farklı taksi durağı çalışanları arasında daha önce de yaşanan 'yolcu alma' tartışmaları bugün tekrar yaşandı.

        POMPALI TÜFEKLE TARADI

        'Yolcu alma' sebebiyle tartıştığı meslektaşı Ferhat K.'nın (45) durağını kalabalık grupla basan A.K., yanında bulunan pompalı tüfekle rastgele etrafa ateş açtı. Saldırı sonrası A.K. ve beraberindekiler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ferhat K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda durakta bulunan bir taksi de saçmaların hedefi oldu. A.K., Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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