Antalya'da bir taksi durağında 1,5 yıldır şoför olarak çalışan 30 yaşındaki Hamit A. iddiaya göre esnafın güvenini kazandıktan sonra çeşitli vaatlerle topladığı yaklaşık 750 bin TL ile kayıplara karıştı. Dolandırıldıklarını iddia eden 8 kişi ise suç duyurusunda bulundu.
DHA'nın haberine göre, Muratpaşa ilçesindeki taksi durağında 1.5 yıl boyunca şoför olarak çalışan Hamit A., durak yakınında bulunan esnafın güvenini kazandı. Hamit A., çok para kazandıracak işler yapacaklarını söyleyerek, kebapçı, kuyumcu, telefoncu ve belediye çalışanı gibi 8 kişiden aldığı yaklaşık 750 bin TL ile ortadan kayboldu. Dolandırıldıklarını iddia eden mağdurlar, 3 haftadır haber alamadıkları Hamit A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık şikayetle ilgili takipsizlik kararı verdi.
'PATRONUNU DOLANDIRDI'
1,5 yıldır şoför olarak çalıştırdığı Hamit A.'ya toplam 72 bin TL verdiğini söyleyen taksi sahibi Adem Bayraklı (56),2 ay ödeme yaptıktan sonra Hamit A.'ın ortadan kaybolduğunu anlattı. Bayraklı, "Eleman olarak işe almıştım, geceleri taksiye çıkıyordu. Bana gelip sıkıntıya girdiğini söyledi. Kendisine 72 bin TL verdim. 1 hafta sonra vereceğine dair söz verdi ama günü gelince de sırra kadem bastı. Benim dışımda 7-8 kişiyi daha bu şekilde dolandırmış. Kimsenin de kimseden haberi yok. Ben iyi niyetimin kurbanı oldum. Tekrar savcılığa gideceğiz. Hamit A., aşağı yukarı 750 bin TL parayla ortadan kayboldu" diye konuştu.
'İŞ ARKADAŞINDAN 7 BİN TL'
Duraktaki taksici arkadaşı Cengiz Özdemir de dolandırıldığını iddia ederek, "Ben 7 bin TL kaptırdım. Bana 'Dışarıdan malzemeler alacağız. Param eksik' dedi. Ben de kendisine para verdim. Kısa sürede ödeyeceğini söyledi ama kendisine bir daha ulaşamadım. Sonrasında bu duruma düşen arkadaşlarla savcılığa gidip şikayetçi olduk" dedi.
'ANTALYA'NIN TOSUNCUKU'NA DENK GELDİK'
Taksi durağına yakın noktadaki kebapçıda usta olarak çalışan Mehmet Sezik (37),'Antalya'nın Tosuncuku´na denk geldiğini söyledi. 3 yıldır tanıdığı Hamit A. ile para alışverişi yaptığını dile getiren Sezik, "Araba alım satım, içecek alım satım vaatlerinde bulundu. Biz de kendisine esnaf olarak inanıyorduk. 3-4 senedir kendisini tanıyorduk. Arkadaşın arabasını alıp, aynı arabayı satıyormuş gibi gösteriyordu. Alanlara da 'Biz böyle, şöyle ticaret yaptık' diyerek bizi kandırdı. Bizim paralarımızı da aldı, sadece bizim paramızı değil, eşimizden dostumuzdan aldığımız paraları da alarak ortadan kayboldu. Patronumdan 50 bin TL, kardeşimden 40 bin TL, benim de 56 bin TL'mi aldı. Dekontlarımız da var. Onları da savcılığa gönderdik" diye konuştu.
'750 BİN TL İLE KAYBOLDU'
Paraları aldıktan bir süre sonra Hamit A.'ın ortadan kaybolduğunu anlatan Sezik, "Babasına gittik, o da bizi dükkanından kovdu. Kardeşini aradık, onu da bulamadık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devletimize sığınıyoruz. Mağduruz, kendisi karşımıza çıksa 'Ödeyeceğim' dese, ona da razıyız. Sadece ben değil, 7-8 arkadaşımızı böyle dolandırmış. Toplamında yaklaşık 750 bin lirayla ortadan kayboldu" dedi.
'250 BİN TL VERDİM'
Hamit A.'yı 9 aydır tanıdığını belirten kuyumcu Murat Karakaya ise, "Araba alacağım zaman bana yardımcı oldu. O esnada güvenimi kazanmıştı. Zamanla ticari ilişkimiz arttı. Son olarak Hamit A.'ya 250 bin TL verdim, sonrasında kayıplara karıştı. Parayı Hamit A.'ya verirken senet imzalattım. Son görüşmemde 'Eşimle ilgili problemlerim var' diyordu. Sonrasında bir daha ulaşamadık. Hattını sildirmiş" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!