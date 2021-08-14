Taksi ve otomobil çarpıştı, sıkışan 2 sürücü yaralandı

Kaza, 02.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Serkan Özbaykondu (33) yönetimindeki 16 T 5568 plakalı taksi Mimar Sinan Caddesi'nde ilerlediği sırada, Mahmut Esatbey caddesinden çıkan Muhammet Emircan Taşlı'nın (18) kullandığı J-145-NR Hollanda plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar, sinyalizasyon direklerine çarpıp durdu. Kazada araçlarda sıkışan iki sürücü yaralandı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından araçlarda sıkışan sürücüleri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı 2 sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.