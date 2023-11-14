Taksi ücretlerine yüzde 65 zam talebi! Taksi indi bindi ücreti 115 lira mı olacak?
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi-dolmuş, ücret tarifelerine yüzde 65 oranında zam talebinde bulunduğunu açıkladı. Son olarak UKOME kararıyla taksi ücret tariflerine zam yapılmıştı. Son zamla birlikte taksi indi-bindi ücreti 70 TL, taksi açılış ücreti 19.17 TL olurken kilometre başı ücret ise 13.75 olarak açıklanmıştı. Son zam talebinin kabul edilmesi durumunda taksi indi binid ücretinin 115 liraya yaklaşması bekleniyor. İşte 2023 taksi ücretleri zammı son dakika gelişmeleri...
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Taksi ücretleri zammında son durum, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun son dakika açıklamalarının ardından gündeme geldi. İTEO Başkanı Aksu, "Yüzde 65 oranında taksi, taksi-dolmuş, ücret tarifelerinin artışı için dün İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Toplu Ulaşım Hizmet Müdürlüğü'ne talepte bulunduk." ifadelerini kullandı. Son dakika açıklamasının ardından gözler "Taksi indi bindi ücreti 115 lira mı olacak? Taksi açılış ücreti kaç TL olacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Ağustos ayında yapılan zamla birlikte 70 TL'ye yükselen taksi indi-bindi ücretinin ikinci zam teklifi ile birlikte 115 liraya yükselme ihtimali bulunuyor. İşte 2023 taksi indi-bindi, kısa mesafe ve kilometre başı ücret tarifesinde son durum...
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İSTANBUL-EYÜP AKSU: TAKSİ ÜCRETLERİNE YÜZDE 65 ZAM YAPILMASINI TALEP ETTİK
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası(İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, "Yüzde 65 oranında taksi, taksi-dolmuş, ücret tarifelerinin artışı için dün İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Toplu Ulaşım Hizmet Müdürlüğü'ne talepte bulunduk" dedi. Zam teklifi kabul edilirse indi bindi ücreti 115 liraya yükselecek.
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TAKSİ ÜCRETLERİNE ZAM GELECEK Mİ?
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası(İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, taksi tarife ücretlerine yüzde 65 oranında zam talebinde bulunduklarını açıkladı. En son Ağustos ayında UKOME kararıyla taksi tarifelerine zam yapılmıştı. Yapılan zammın ardından taksi tarifeleri indi-bindi 70 TL, açılış 19.17 TL, kilometre başına ücret 13.75 TL olarak uygulanmıştı. Aksu, Ağustos ayından itibaren giderlerindeki artışlar nedeniyle taksi tarifelerine zam talebinde bulunmak zorunda kaldıklarını söyledi.
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TAKSİ İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ 115 LİRA OLACAK MI?
Ay sonunda yapılacak olan UKOME toplantısında yüzde 65’lik teklif kabul edilirse taksi indi bindi ücreti 115 liraya, kilometre başına ücret 22,69 liraya, taksimetre açılışı ise 31,63 liraya yükselecek.
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"YÜZDE 65 ORANINDA ZAM TALEBİNDE BULUNDUK"
İTEO Başkanı Eyüp Aksu, "İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Toplu Ulaşım Hizmet Müdürlüğüne dün yüzde 65 oranında taksi, taksi-dolmuş, ücret tarifelerinin artışı için talepte bulunduk. En son Ağustos ayının başında tarife ücretlerine zam gelmişti. O tarihten bugüne kadar giderlerimize gelen artışları değerlendirdik. Esnafımızın bu mesleği daha iyi sürdürebilirliği için ayrıca, konforlu bir taksi ulaşımı sunmak için biz de giderlerimizin karşılığında yüzde 65 oranında zam talebinde bulunduk. Bilindiği üzere UKOME kararıyla her yılın sonunda bütün ulaşım araçları tarifelerine zam yapılıyor. Biz de şimdiden zam talebimizde bulunmuş olduk" dedi.
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"BU AY KARAR ALINMAZSA ÖNÜMÜZDEKİ AY BU KARARIN ALINACAĞINI TAHMİN EDİYORUM"
Aksu, bu ay sonu olmasa bile bir sonraki UKOME toplantısında zam yapılacağını söyleyerek, "Taksimetre açılış 19,17 kuruştu, kilometre 13,75 kuruş ve indi bindi 70 liraydı. Bu oranlara yüzde 65 oranında zam yapılmasını talep ettik. Şimdi bu ayın sonunda, UKOME toplantısı var. O tarihe kadar bu zam talebimiz, alt komisyonlarda görüşülecek. Eğer bu ay karar alınmazsa önümüzdeki ay bu kararın alınacağını tahmin ediyorum. Ama oran konusunda takdir heyetin. Zaten her yıl sonu ulaşım araçlarına muhakkak zam yapılıyor. Aslında yetki İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'nde yetki var ama maalesef oda yetkisini kullanmıyor. UKOME'nin vermesini talep ediyor. Biz de UKOME'den bu kararı talep ettik. İnşallah uzlaşı için de bu rakamlarda anlaşırız diye düşünüyoruz" diye konuştu.
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