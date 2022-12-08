Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa TAKSİ SORUNU | Yolcu seçen taksiciye kötü haber!

Yolcu seçen taksiciye kötü haber!

İstanbul Beşiktaş'ta "yolcu seçtiği" gerekçesiyle 1823 lira para cezası kesilen taksi şoförünün aracı 10 gün süreyle trafikten menedildi

Giriş: 08.12.2022 - 11:22 | Güncelleme: ABONE OL
TAKSİ SORUNU | Yolcu seçen taksiciye kötü haber!
Yolcu seçen taksiciye kötü haber!
0:00 / 0:00
AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, basında, "İstanbul'da Türk yerine Arapları aracına alan taksici kamerada" başlığıyla verilen haberler üzerine çalışma başlattı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ TESPİT EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre Beşiktaş'ta söz konusu olaya karışan ticari taksi şoförünün F.E. olduğu tespit edildi.

1823 TL PARA CEZASI VE 10 GÜN TRAFİKTEN MEN

Çalışma ruhsatının süresi bittiği belirlenen şoföre 1823 lira cezai işlem uygulanırken araç 10 gün süreyle trafikten menedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hakkari'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı, 4 gözaltı
Hakkari'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı, 4 gözaltı
Kuyumcuya silahlı soygun girişimi kameraya yansıdı
Kuyumcuya silahlı soygun girişimi kameraya yansıdı
Iğdır'da ahırdaki cinayetin zanlısı tutuklandı
Iğdır'da ahırdaki cinayetin zanlısı tutuklandı
Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.