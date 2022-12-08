Yolcu seçen taksiciye kötü haber!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, basında, "İstanbul'da Türk yerine Arapları aracına alan taksici kamerada" başlığıyla verilen haberler üzerine çalışma başlattı.

AA'da yer alan habere göre Beşiktaş'ta söz konusu olaya karışan ticari taksi şoförünün F.E. olduğu tespit edildi.

Çalışma ruhsatının süresi bittiği belirlenen şoföre 1823 lira cezai işlem uygulanırken araç 10 gün süreyle trafikten menedildi.