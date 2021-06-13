Taksi şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde taksinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada,1 kişi hayatını kaybetti, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi Akşehir-Yunak karayolunda meydana geldi. Arif Yıldırımer (49) idaresindeki 42 GER 06 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler sürücü Arif Yıldırımer’in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan aynı aileden 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.