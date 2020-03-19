Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul’da toplu ulaşım yüzde 50 oranında düştü. Taksi kullanımı da tıpkı toplu taşımada olduğu gibi yaklaşık yüzde 60 oranında azaldı.

İstanbul’da taksi piyasasının kalbinin attığı Otocenter’da yapılan toplantıda geliri düşen taksiciler için alınan karar doğrultusunda geçici süreyle taksi aylık kira gelirinde 3’te 1 oranda indirime gidildi. Buna göre, taksi kiraları 9 bin TL’den 6 bin TL’ye indi.

Bu arada taksi, dolmuş, minibüs, servis devir, tahsis ve araç değişim işlemleri de durduruldu.